Вибух у Кабулі: загинули поліцейський і дитина

Внаслідок вибуху, спрямованого на поліцейську машину, в столиці Афганістану Кабулі 21 лютого загинуло щонайменше двоє людей, принаймні ще п’ятеро поранені, повідомили місцеві правоохоронці.

За заявою поліції, вибух стався по обіді поблизу площі Баракі – жвавого перехрестя в четвертому районі Кабула.

Серед загиблих - офіцер, який керував поліцейською машиною, та дитина, яка пербувала поруч. Серед поранених, які опинилися поруч, є жінки та діти.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Влада раніше вже звинувачувала екстремістське угруповання «Талібан» у подібних нападах, виконавці яких не заявляли про себе. Це відбувається на тлі розчарування в прогресі мирних перемов, спрямованих на закінчення громадянської війни.

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Кількість вибухів у Кабулі, зокрема з використанням так званих «липких» бомб, зросла останніми місяцями. Лише 20 лютого в столиці Афганістан пролунало три вибухи, мінімум четверо людей загинули, двоє були поранені.

Тим часом НАТО відклало остаточне рішення щодо виведення військ з Афганістану під час віртуальної зустрічі міністрів оборони Північноатлантичног альянсу 18 лютого.

Зустріч відбулася в той час, як адміністрація президента Джо Байдена переглядає угоду між США і Талібаном, щоб визначити, чи виконують екстремісти свої зобов’язання, включаючи припинення вогню та участь у значних переговорах з урядом Афганістану.