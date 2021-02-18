НАТО розширить свою місію в Іраку

Міністри оборони країн-членів НАТО домовилися розширити місію Альянсу в Іраку на прохання Багдаду. Про це повідомила пресслужба блоку.

Сили НАТО підтримають «іракських військових у боротьбі з тероризмом» та намагатимуться гарантувати, що в країну не повернуться бойовики угруповання «Ісламська держава».

«Місія буде і надалі виконуватися при повній повазі суверенітету і територіальної цілісності Іраку і в тісній координації з Глобальною коаліцією», – наголосили в НАТО.

Конкретних цифр щодо збільшення контингенту у пресслужбі не наводили.

Що стосується місії в Афганістані, мовиться у повідомленні, міністри підтвердили, що підтримують місію НАТО з навчання та фінансової підтримки афганських сил безпеки. При цьому не згадується, чи залишаться в країні американські військові, які згідно з укладеною з «Талібаном» угодою мають залишити Афганістан.