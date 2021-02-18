НАТО не ухвалило остаточного рішення щодо місії в Афганістані – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що під час відеоконференції міністрів оборони країн-членів блоку не вдалося ухвалити остаточне рішення щодо подальшої долі місії в Афганістані, а саме, чи виводити з країни війська та коли це робити.

Зустріч відбулася на фоні рішення адміністрації президента США Джо Байдена переглянути угоду з «Талібаном», згідно з якою американські війська мали залишити країну до травня. Вашингтон хоче оцінити, наскільки виконують свої зобов’язання бойовики.

Незважаючи на початок мирних переговорів між афганськими учасниками переговорів і талібами в Катарі в вересні, насильство в Афганістані різко зросла, що викликає стурбованість з приводу занадто раннього виведення військ НАТО і потенційно дозволяє повстанцям претендувати на перемогу.

«На даному етапі ми не ухвалили остаточного рішення про майбутнє нашої присутності», – наголосив Столтенберґ. Він додав, що найближчим часом союзники продовжать консультації з цього приводу, осільки за угодою дедлайн – 1 травня.

Напередодні віртуальної зустрічі міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що мирні переговори не досягли достатнього прогресу для повного виведення військ. «Це означає, що нам доведеться підготуватися до зміни ситуації в області безпеки і зростаючої загрози як для міжнародних військ, так і для наших власних солдат», – зазначила вона.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 лютого обговорив з президентом Афганістану Ашрафом Гані поточний огляд стратегії США в Афганістані, повідомив Держдепартамент. Блінкен сказав Гані, що Сполучені Штати дотримуються мирної угоди, яке включає «справедливе і міцне політичне врегулювання, а також постійне і всеосяжне припинення вогню».

Раніше члени Конгресу США та міжнародні правозахисні організації закликали Вашингтон відкласти виведення військ через зростання насильства у Афганістані.

Лише 18 лютого два професори Кабульського університету загинули в результаті вибуху бомби, прикріпленої до їхнього автомобіля в столиці.

«Ми стикаємося з багатьма дилемами, і легких варіантів немає. Якщо ми залишимося після першого травня, ми ризикуємо [зіткнутися зі] ще більшим насильством, новими нападами на наші власні війська... Але якщо ми підемо, то ми також ризикуємо втратити те, чого вдалося досягнути», – заявив Столтенберґ після відеоконференції.

Він додав, що міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв проконсультуватися з союзниками і партнерами щодо подальших дій.