Афганістан: у Джелалабаді від вибуху загинула лікарка

Лікарка загинула від вибуху бомби у місті Джелалабад на сході Афганістану, про це 4 березня повідомила місцева влада.

До транспортного засобу, в якому їхала лікарка, було прикріплено бомбу, повідомив представник місцевої адміністрації. Він додав, що внаслідок вибуху також постраждала дитина.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вбивство.

Напад стався через два дні після того, як в Джелалабаді були застрелені три співробітниці місцевого телеканалу. Відповідальність за це взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

В Афганістані спостерігається хвиля вбивств журналістів, громадських активістів та посадовців. Це відбувається на тлі мирних переговорів між афганським урядом та екстремістським угрупованням «Талібан» у Катарі.