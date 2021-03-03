«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вбивство трьох співробітниць телеканалу в Афганістані

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад, внаслідок якого загинули три співробітниці афганського телеканалу у місті Джелалабад.

Представники Enikass TV повідомили, що загиблим було 18-20 років – вони недавно закінчили середню школу.

Місцеві посадовці розповіли Радіо Свобода, що дві співробітниці телеканалу Enikass TV загинули після стрілянини в районі Заргаран 2 березня. Також унаслідок інциденту поранення отримала цивільна. Третя співробітниця медіа була вбита приблизно в цей же час в районі Касбех в Джалалабаді.

В Афганістані спостерігається хвиля вбивств журналістів, громадських активістів та посадовців. Це відбувається на тлі мирних переговорів між афганським урядом та екстремістським угрупованням «Талібан» у Катарі.