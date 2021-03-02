В Афганістані загинули три співробітниці телебачення

У місті Джалалабад на сході Афганістану загинули три співробітниці телебачення.

Місцеві посадовці розповіли Радіо Свобода, що дві співробітниці телеканалу Enikass TV загинули після стрілянини в районі Заргаран 2 березня. Також унаслідок інциденту поранення отримала цивільна.

Третя співробітниця медіа була вбита приблизно в цей же час в районі Касбех в Джалалабаді.

Телеканал Enikass TV підтвердив загибель своїх співробітниць.

«Вони йшли додому з офісу пішки, коли їх застрелили», – повідомив директор телевізійної мережі Залмаї Латіфі.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напади, які трапилися після вбивства в Джалалабаді ведучої Enikass TV Малали Маїванд та її водія.

Відповідальність за той напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

В Афганістані спостерігається хвиля вбивств журналістів, громадських активістів та посадовців. Це відбувається на тлі мирних переговорів між афганським урядом та екстремістським угрупованням «Талібан» у Катарі.