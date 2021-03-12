Туреччина збирається провести мирні переговори щодо Афганістану у квітні.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу заявив 12 березня, що Анкара вважає себе «одним з найбільш важливих учасників в Афганістані».

«Ми проведемо цю зустріч в координації з нашими братами в Катарі», – заявив Чавушоглу, маючи на увазі переговори між афганським урядом і екстремістським угрупованням «Талібан» у місті Доха.

Він не уточнив дати проведення переговорів.

Міністр додав, що Туреччина має намір призначити спеціального посланця в мирних переговорах.

«І «Талібан», і переговорна делегація, тобто урядова сторона, просили нас провести таку зустріч раніше», – сказав Чавушоглу.

Дипломатичний поштовх у переговорах відбувається на тлі рішення президента США Джо Байдена переглянути угоду з «Талібаном», яка була укладена в часи його попередника Дональда Трампа. Документ передбачає, що США остаточно виведуть свої війська з Афганістану в травні.

9 березня Росія анонсувала плани обговорити на конференції в Москві питання Афганістану, однак наразі невідомо, чи США приєднаються до неї.