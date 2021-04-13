Байден виведе війська США з Афганістану до 11 вересня – ЗМІ

Президент США Джо Байден виведе всі американські війська з Афганістану до 20-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року. Про це повідомили джерела видання The Washington Post та агентства Reuters.

Очікується, що про це рішення союзникам по НАТО повідомлять держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін у Брюсселі 14 квітня. Джерела не виключають, що Байден сам офіційно повідомить про своє рішення.

Цей крок дозволить продовжити термін перебування американського контингенту в Афганістані. Колишній президент США Дональд Трамп погодив з талібами минулого року, що війська США виведуть до 1 травня 2021 року.

В Афганістані перебуває щонайменше 2500 американських військовослужбовців. Їх підтримують близько 7000 військовослужбовців НАТО.

Останніми тижнями Байден попереджав, що у крайній термін виведення буде важко вкластися через логістичні проблеми.

Талібан пригрозив відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо вони не підуть до 1 травня.

Неясно, чи відреагують таліби на свої погрози після того, як Байден оголосить про свій план поетапного виведення військ до вересня.

Зазначається, що рішення про відтермінування виведення військ ухвалили після того, як Туреччина оголосила, що у період з 24 квітня до 4 травня вона проведе міжнародну мирну конференцію щодо Афганістану.

Стамбульська конференція, ініційована Сполученими Штатами, покликана надати новий імпульс мирним переговорам між силами в Афганістані, які почалися у вересні та поки не були успішними.

Вашингтон сподівається укласти мирну угоду між афганським урядом і талібами, спрямовану на припинення десятиліть війни в Афганістані.

Очікується, що у конференції візьмуть участь афганський уряд, рух «Талібан» і низка інших держав, зокрема Пакистан, Іран, Індія, Китай та Росія. Таліби поки не підтверджували участі у конференції.

Мохаммад Наїм, прессекретар політичного офісу талібів у Катарі, 12 квітня повідомив Радіо Свобода, бойовики ще не вирішили, чи братимуть участь у зустрічі в Туреччині.