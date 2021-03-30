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31 березня 2021, Київ 00:10
Новини | Міжнародні

Президент Афганістану заявив про готовність передати владу наступнику в разі дострокових виборів

Президент Афганістану Ашраф Гані в столиці Таджикистану Душанбе, 30 березня 2021 року

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив на регіональному саміті 30 березня, що підтримує проведення у своїй країні дострокових виборів і передасть владу обраному наступнику. Гані сказав про це на дев’ятому саміті «Серце Азії» в столиці Таджикистану Душанбе.

«Моєю найбільшою честю буде передача повноважень моєму обраному наступнику», – наголосив афганський лідер.

Саміт відбувається в той час, коли Сполучені Штати та інші держави намагаються реанімувати мирний процес, наполягаючи на створенні нового перехідного уряду. Це пропозиція, якій протистояв Гані, який каже, що вибори мають відбутися до того, як він піде з посади.

Насильство посилилося в Афганістані на тлі відсутності прогресу на мирних переговорах у столиці Катару Досі між урядом Гані та представниками руху «Талібан».

Високопоставлений афганський урядовець 23 березня в ефірі афганської служби Радіо Свобода заявив, що Гані оприлюднить деталі своєї пропозиції на ініційованій США міжнародній мирній конференції в Туреччині наступного місяця, але також заявив, що бойовики наразі не пристають на цю пропозицію.

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