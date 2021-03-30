В Афганістані вбили трьох медпрацівниць, які проводили вакцинацію від поліомієліту

Невідомі бойовики вбили трьох медпрацівниць у місті Джелалабад на сході Афганістану. За даними влади, йдеться про жінок, які проводили вакцинацію проти поліомієліту.

За даними Міністерства охорони здоровя країни, троє жінок загинули в результаті двох окремих обстрілів в столиці провінції Нангархарі. Двоє жінок були волонтерками, одна – керівницею програми імунізації від поліомієліту.

Відповідальності за напади, які сталися на наступний день після того, як Афганістан почав нову кампанію з вакцинації мільйонів дітей по всій країні від поліомієліту, ніхто на себе не взяв.

Афганістан і сусідній Пакистан, де періодично бойовики нападають на медпрацівників, є єдиними країнами в світі, де все ще поширений поліомієліт, хвороба, що передається переважно через воду.