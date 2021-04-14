Міністр оборони Німеччини про війська в Афганістані: НАТО і США мають синхронізувати планування

НАТО і США мають синхронізувати планування, заявила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, коментуючи можливе виведення американських військ з Афганістану.

«Ми завжди казали: ми прийдемо разом, ми підемо разом. Я за упорядкований вихід, і тому я припускаю, що ми (НАТО – ред.) погодимося з цим сьогодні», – сказала міністр.

13 квітня західні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден виведе всі американські війська з Афганістану до 20-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року. Очікується, що про це рішення союзникам по НАТО повідомлять держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін у Брюсселі 14 квітня.

Цей крок дозволить продовжити термін перебування американського контингенту в Афганістані. Колишній президент США Дональд Трамп погодив з талібами минулого року, що війська США виведуть до 1 травня 2021 року.

В Афганістані перебуває щонайменше 2500 американських військовослужбовців. Їх підтримують близько 7000 військовослужбовців НАТО.

Талібан пригрозив відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо вони не підуть з країни до 1 травня.