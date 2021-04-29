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29 квітня 2021, Київ 18:02
Світ

Байден планує обговорити питання України на можливій зустрічі з Путіним, – радник США з нацбезпеки

Байден запропонував Путіну сісти за стіл переговорів в третій країні цього літа – радник з нацбезпеки США Салліван

Президент США Джо Байден має намір підняти питання суверенітету та територіальної цілісності України на саміті з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо домовленість про таку зустріч буде досягнуто. Про це радник з національної безпеки США Джейк Салліван розповів в інтерв‘ю MSNBC в середу.

«Байден – людина слова, – заявив Салліван. – Він сказав, що відповість на шкідливі дії Росії і він так і зробив. Він також заявив, що не прагне ескалації, а хоче стабільних відносин. Отже, він запропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів в третій країні цього літа, щоб обговорити низку питань у наших двосторонніх відносинах, включаючи суверенітет та територіальну цілісність України. І він має намір це зробити, якщо ми визначимось з прийнятною датою та місцем проведення».

Салліван додав, що Байден прямо висловив Путіну своє занепокоєння через нагромадження Росією військ на кордоні з Україною.

США, підкреслив посадовець, мають намір і надалі рішуче виступати на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент Байден прямо в приватному режимі заявив Володимиру Путіну про своє занепокоєння через нагромадження Росією військових сил
Джейк Салліван

«Я не хочу вдаватись до гіпотетичних припущень стосовно того, що станеться, якщо Росія увійде до України, – заявив Салліван. – Але хочу зазначити, що президент Байден прямо в приватному режимі заявив Володимиру Путіну про своє занепокоєння через нагромадження Росією військових сил і висловив переконання, що США разом з іншими партнерами рішуче виступатимуть на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Це наш намір на майбутнє і ми намагатимемось це робити шляхом дипломатичного спілкування на високому рівні, а не шляхом публічних ультиматумів».

Інтерв’ю Саллівана прозвучало в ефірі лише за декілька годин до промови Байдена перед Конгресом США. В своїй програмній промові, Байден підтвердив, що США не прагнуть ескалації з Росією, але наголосив, що Америка відповідатиме на зловмисні дії Росії.

«Щодо Росії, я дуже чітко прояснив президентові Путіну, що хоча ми не бажаємо ескалації, їхні дії матимуть наслідки. Я відповів прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори та на кібератаки на наш уряд та бізнеси. Вони скоїли ці обидві речі, і я відповів. Але ми також можемо співпрацювати, де в нас є спільний інтерес. І ми це зробили, коли продовжили угоду START щодо ядерної зброї – і коли працюємо над кліматичною кризою», – виголосив Байден.

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