Байден планує обговорити питання України на можливій зустрічі з Путіним, – радник США з нацбезпеки

Президент США Джо Байден має намір підняти питання суверенітету та територіальної цілісності України на саміті з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо домовленість про таку зустріч буде досягнуто. Про це радник з національної безпеки США Джейк Салліван розповів в інтерв‘ю MSNBC в середу.

«Байден – людина слова, – заявив Салліван. – Він сказав, що відповість на шкідливі дії Росії і він так і зробив. Він також заявив, що не прагне ескалації, а хоче стабільних відносин. Отже, він запропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів в третій країні цього літа, щоб обговорити низку питань у наших двосторонніх відносинах, включаючи суверенітет та територіальну цілісність України. І він має намір це зробити, якщо ми визначимось з прийнятною датою та місцем проведення».

Салліван додав, що Байден прямо висловив Путіну своє занепокоєння через нагромадження Росією військ на кордоні з Україною.

США, підкреслив посадовець, мають намір і надалі рішуче виступати на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент Байден прямо в приватному режимі заявив Володимиру Путіну про своє занепокоєння через нагромадження Росією військових сил

«Я не хочу вдаватись до гіпотетичних припущень стосовно того, що станеться, якщо Росія увійде до України, – заявив Салліван. – Але хочу зазначити, що президент Байден прямо в приватному режимі заявив Володимиру Путіну про своє занепокоєння через нагромадження Росією військових сил і висловив переконання, що США разом з іншими партнерами рішуче виступатимуть на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Це наш намір на майбутнє і ми намагатимемось це робити шляхом дипломатичного спілкування на високому рівні, а не шляхом публічних ультиматумів».

Інтерв’ю Саллівана прозвучало в ефірі лише за декілька годин до промови Байдена перед Конгресом США. В своїй програмній промові, Байден підтвердив, що США не прагнуть ескалації з Росією, але наголосив, що Америка відповідатиме на зловмисні дії Росії.

«Щодо Росії, я дуже чітко прояснив президентові Путіну, що хоча ми не бажаємо ескалації, їхні дії матимуть наслідки. Я відповів прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори та на кібератаки на наш уряд та бізнеси. Вони скоїли ці обидві речі, і я відповів. Але ми також можемо співпрацювати, де в нас є спільний інтерес. І ми це зробили, коли продовжили угоду START щодо ядерної зброї – і коли працюємо над кліматичною кризою», – виголосив Байден.