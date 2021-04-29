Байден заявив, що дії Росії мають наслідки, але він хоче уникнути ескалації

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до Конгресу заявив, що не намагається посилити напруженість з президентом Росії Володимиром Путіним після запровадження нових санкцій через кібератаки, втручання у вибори та інші «злочинні дії».

«Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, їхні дії мають наслідки», – заявив Байден у своїй першій великій промові на спільній сесії Конгресу 28 квітня.

З моменту вступу на посаду у січні Байден запровадив санкції проти Росії через отруєння ув’язненого опозиційного лідера Олексія Навального, за ймовірне втручання Москви у вибори в США та хакерство.

«Я відреагував прямо і пропорційно на втручання Росії у наші вибори та кібератаки на наш уряд та бізнес – вони зробили все це, і я відповів», – наголосив президент США.

Однак Байден також продовжив договір з Росією про скорочення ядерних озброєнь і цього місяця запропонував особисту зустріч з російським лідером на тлі напруженості між двома країнами.

«Але ми можемо також співпрацювати, коли це відповідає нашим спільним інтересам. Як ми робили, коли ми розширювали новий договір щодо ядерної зброї, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи», – підкреслив Байден.

Наприкінці квітня у США відбувся дводенний кліматичний онлайн-саміт, під час якого Путін заявив, що, незважаючи на численні політичні конфлікти між Росією та Заходом, зміна клімату може бути об’єднуючою.

Байден неодноразово заявляв, що, хоча він буде жорстким щодо Росії в питанні будь-якої ворожої політики, він також прагне співпрацювати там, де сторони мають спільні інтереси. Це включає такі питання, як розповсюдження ядерної зброї, зміна клімату, іранська ядерна угода, Північна Корея та сприяння миру та стабільності в Афганістані.