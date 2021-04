Чого очікувати від першої великої промови Джо Байдена перед Конгресом

У середу пізно ввечері Джо Байден уперше виступить з промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу, що дасть йому можливість мобілізувати прихильників своєї політичної агенди – він використає промову перед законодавцями та широкою аудиторією, щоб розповісти про те, чого він досяг у перші місяці свого президентства та викласти інші свої внутрішні та зовнішньополітичні пріоритети. Промова відбудеться за дві доби до 100 днів президента Байдена на посаді. В американській політичній традиції прийнято, щоб у перший рік на посаді новий президент виступав саме зі зверненням на спільній сесії Конгресу – замість щорічного послання «Про становище держави» (State of the Union). Агентство Associated Press та інші джерела, близькі до Білого дому, наводять цифри, факти і цікаві деталі цієї події.

Що ми дізнаємося про пріоритети Байдена?

Очікується, що Байден викладе деталі свого плану американських сімей, ще одного важливого законодавства, яке він хоче лобіювати в Конгресі.

Джо Байден також спробує заручитися підтримкою фундаментального перегляду пріоритетів держави, включно з інфраструктурним планом вартістю 2,3 трильйона доларів, а також виділення щонайменше півтора трильйона доларів на такі напрямки, як догляд за дітьми, дошкільні установи та громадські коледжі.

Боротьба з пандемією – обіцянка перевиконана

Також очікується, що президент обговорить свої ідеї щодо контролю пандемії та повернення людей до робочих місць.

Обіцянка Байдена забезпечити щепленнями 100 мільйонів американців у перші 100 днів на посаді була в центрі його передвиборної кампанії. У середу ввечері Байден зможе сказати, що він перевиконав цю обіцянку: з моменту його приходу в Білий дім було введено 200 мільйонів доз вакцин.

У своєму виступі Байден зосередиться на тому факті, що близько 43 відсотків американців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, а майже третина населення повністю вакцинована.

Виконання інших обіцянок

Ще будучи кандидатом у президенти, Байден обіцяв покінчити з «нескінченними війнами» Америки. У своєму виступі глава держави планує зазначити, що він уже взявся за це, оголосивши про рішення вивести всі війська з Афганістану до 11 вересня.

Президент попередить, що США перебувають в небезпечному світі поруч із Китаєм, який набирає сили, все більш агресивною Росією, зростаючою загрозою кібератак, ядерними амбіціями Ірану та Північної Кореї і вогнищами нестабільності в усьому світі.

Але, як повідомляють джерела, близькі до Білого дому, він дасть зрозуміти, що не має наміру протиставляти цим викликам порожні погрози і непередбачуваність. Швидше, він виступить за виважену реакцію у відповідь, вказавши на своє рішення ввести санкції проти Росії за втручання у вибори і отруєння опозиціонера [Навального].

Очікується, що в своєму виступі Байден знову звернеться до Конгресу із закликом прийняти його пропозицію про всеосяжну реформу імміграційної системи, що відкриє шлях до громадянства приблизно 11 мільйонам нелегальних іммігрантів, що проживають у США.

Він також поговорить про зміни в поліції в Америці, імміграцію та безпеку зброї, серед інших тем, на додаток до свого бачення зовнішньої політики.

Чи варто очікувати сюрпризів?

Напруженість між партіями посилилася в Капітолії з часу заворушень 6 січня, але передбачити, хто може спробувати зіпсувати привітну атмосферу чи погано поводитися, неможливо.

Хто очікував, що республіканець Джо Вільсон із Південної Кароліни вигукне «ти брешеш!» до президента-демократа Барака Обами під час його виступу 2009 року на спільній сесії Конгресу? Або що Ненсі Пелосі привселюдно розірве свою копію промови президента Дональда Трампа «Про становище держави» після того, як той закінчив цю промову минулого року, а Пелосі стояла за ним на трибуні?

Що відбудеться вперше?

Історичним стане момент, коли вперше дві жінки стоятимуть за президентом на трибуні під час його звернення до Конгресу.

Це спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та віце-президентка Камала Гарріс у її ролі президентки Сенату. Гарріс є першою жінкою, темношкірою американо-індійкою , яка стала віце-президенткою.

Як організована подія в умовах пандемії?

У зв’язку з пандемією коронавірусу Байден виступатиме перед скороченою групою законодавців і представників адміністрації.

Відвідуваність заходу буде обмежена, щоб дотриматися соціального дистанціювання, тобто під час виступу не буде жодних зображень законодавців та інших осіб, які сидять близько один до одного. Лише 200 з 535 членів Конгресу отримали квитки для відвідання цієї події, їм заборонено приводити гостей.

Оскільки палати Конгресу не засідатимуть, багато республіканців-конгресменів, як очікується, пропустять цю подію, що робить більш імовірним, що Байден в кінцевому підсумку звернеться до переважно дружньої до нього демократичної аудиторії.

Сенатор Джон Корнін, член керівництва Республіканської партії з Техасу, заявив, що планує спостерігати зі свого дивана. Представник штату Луїзіана Стів Скаліс, член керівництва Республіканської партії, заявив, що віддає свій квиток першокурснику.

Більшість членів кабінету Байдена слухатимуть його з дому. Тільки державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін будуть готові представляти виконавчу гілку влади. Головуючий суддя Джон Робертс представлятиме судову гілку, а інші судді Верховного суду також залишатимуться осторонь.

Усі присутні матимуть на собі маски, Байден одягне маску для традиційної прогулянки президента центральним проходом до трибуни, але він зніме її, щоб виголосити промову, повідомив Білий дім.

Хто цей республіканець, який опонуватиме Байденові?

Завдання було доручене сенатору від Південної Кароліни Тіму Скотту, єдиному чорношкірому республіканцю в Сенаті. 55-річний Скотт, який приєднався до Сенату в 2013 році, став провідним голосом Республіканської партії з питань расової реформи та кримінального судочинства – дві теми, які, як очікується, буде обговорювати Байден.

Чи буде перша леді?

Перша леді Джилл Байден буде присутня, але не чекайте, що президент погляне на її ложу в галереї і привітає спеціальних гостей, що сидять поруч із нею, щоб допомогти надати гуманістичній політиці більшої ваги. Ця традиція була скасована через обмеження на кількість людей, які можуть бути присутні на цій події.

Натомість гості Джилл Байден – усі, хто має особистий стосунок до політики чи планів її чоловіка – будуть спостерігати віддалено після того, як по обіді цього дня їх удостоять віртуального прийому. Білий дім транслюватиме цю подію о 22:00 за київським часом.

Даґ Емгоф, чоловік віце-президентки Камали Гарріс, також відвідає промову Байдена.

Заходи безпеки

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі висловила впевненість у заходах безпеки, запроваджених у зв’язку з промовою Байдена.

«У мене був дуже чіткий брифінг у понеділок. Ми наполягли на тому, щоб знати всі деталі», – повідомила вона журналістам.

Війська національної гвардії, викликані після заворушень 6 січня, далі несуть службу в районі Капітолійського пагорба. Поліція Капітолію повідомила, що вулиці навколо будівлі будуть перекриті за дві години до початку заходу.

«У нас є багато варіантів, і ми завчасно готуємося до непередбачених ситуацій», – заявив спецагент Секретної служби Майкл Платі, якого цитує агентство АР.

Коли і де можна послухати або переглянути виступ?

Виступ призначений на 21:00 за місцевим часом середи (в Україні це вже 29 квітня, 04:00 ночі), він транслюватиметься основними мережами та кабельними новинами. Білий дім планує транслювати його на веб-сайті www.WH.gov/live, а також на своїх сторінках у мережах YouTube, Facebook та Twitter.