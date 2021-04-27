Держдепартамент США наказав частині своїх посадовців залишити Афганістан

Державний департамент США наказав частині своїх посадовців залишити столицю Афганістану Кабул у випадку, якщо вони зможуть виконувати свої обов’язки дистанційно.

«Поїздки в усі райони Афганістану небезпечні через критичні рівні викрадення людей, захоплення заручників, вибухи смертників, широкомасштабні військові бойові операції, наземні міни та напади терористів та повстанців, включно з нападами з використанням транспортних засобів, магнітних або інших саморобних вибухових пристроїв, жилетів самогубців та гранат», – йдеться в документі, виданому 27 квітня.

Представниця Державного департаменту повідомила Reuters електронною поштою, що наказ стосується «відносно невеликої кількості співробітників посольства США в Кабулі». Вона відмовилася обговорювати точну кількість співробітників, які залишать Кабул.

«Ми не очікуємо будь-яких змін у нашій діяльності та можливостях, які будуть результатом цієї дії», – додала вона.

Президент Джо Байден цього місяця встановив кінцевий термін для виведення всіх 2500 американських військовослужбовців, що залишились в Афганістані. Вони мають покинути країну до 20-ї річниці терактів 11 вересня в США, які спричинили війну в Афганістані.