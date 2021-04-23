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23 квітня 2021, Київ 13:12
Новини | Міжнародні

Афганістан: у зіткненні вантажівки й автобуса загинули щонайменше 15 людей

15 людей загинули та ще 12 отримали поранення внаслідок ДТП у провінції Забул

У Афганістані внаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса загинули щонайменше 15 людей. Як повідомили Радіо Свобода представники місцевої влади 23 квітня, ще принаймні 12 людей отримали поранення.

За словами глави департаменту охорони здоров’я провінції Забул, вантажівка-цистерна з нафтою потрапила в аварію з пасажирським автобусом на трасі Кабул-Кандагар.

Влада вважає причиною аварії погані дороги.

Поганий стан доріг у Афганістані, а також безвідповідальна поведінка водіїв, стає причиною десятків смертей щорічно.

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