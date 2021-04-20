Афганістан: 12 афганських силовиків загинули внаслідок нічних нападів

Щонайменше 12 співробітників сил національної безпеки Афганістану загинули внаслідок нічних нападів. Про це місцева влада повідомила 20 квітня.

Зазначається, що внаслідок нападу бойовиків на блокпост у провінції Бадахшан були вбиті вісім поліцейських, двоє отримали поранення.

Джерела Tolo News повідомили, що бойовики також постраждали в результаті нападу.

У західній провінції Герат офіційні особи заявили, що щонайменше двоє співробітників сил безпеки були вбиті і 15 отримали поранення в результаті вибуху бомби, закладеної терористом-смертником у будівлі поліцейського управління. Чиновники стверджують, що поранення також отримали десятки мирних жителів, зокрема й діти. Чотири будинки були зруйновані, кілька пошкоджені.

У Кабулі невідомі стрілки вбили армійського офіцера та його водія, повідомила поліція.

За два напади відповідальність на себе взяв «Талібан», зокрема за напад на блокпост. Афганська влада також звинувачує бойовиків.

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про виведення з Афганістану американських військ до 11 вересня. Це на чотири місяці пізніше погодженого з талібами минулого року терміну.

У відповідь таліби оголосили, що не будуть брати участь у мирній конференції у Туреччині, запланованій на 24 квітня.

За повідомленнями ЗМІ, Пакистан, Катар і Туреччина чинять тиск на талібів, щоб ті взяли участь у заході.

Експерти побоюються, що у країні початися громадянська війна, якщо уряд і «Талібан» не досягнуть політичної угоди до повного виведення міжнародних сил.