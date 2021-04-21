Німеччина планує вивести війська з Афганістану до 4 липня – ЗМІ

Німеччина збирається вивести свій контингент з Афганістану до 4 липня. Німецьке інформаційне агентство dpa і французьке агентство AFP процитували 21 квітня представника міністерства оборони, який повідомив, що законодавці були проінформовані про цей план і що консультації з НАТО продовжуються.

Представник міністерства додав, що остаточне рішення все ж ухвалюватиме НАТО.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер раніше встановила середину серпня в якості крайнього терміну виведення німецьких військ з Афганістану.

Президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня, на чотири місяці пізніше крайнього терміну 1 травня, узгодженого попередньою адміністрацією США з бойовиками «Талібану».

За тією угодою, усі іноземні військові мали залишити Афганістан до 1 травня в обмін на гарантії з боку талібів: розрив зв’язків з «Аль-Каїдою» та відмову покривати будь-яких іноземних терористів. Талібан також пообіцяв домовитися про припинення вогню та розподіл влади з Кабулом.

21 квітня Туреччина заявила, що міжнародна мирна конференція щодо ситуації в Афганістані, раніше запланована на кінець цього тижня, була відкладена до закінчення священного для мусульман місяця Рамадан через питання, пов’язані з підготовкою.

Reuters, однак, з посиланням на три джерела повідомило, що саміт відклали через відмову талібів брати в ньому участь.

Офіційні особи Афганістану і представники «Талібану» поки не коментували цю інформацію.