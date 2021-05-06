США «прекрасно знають» про стан реформ в Україні – Зеленський після зустрічі з Блінкеном

Представники Сполучених Штатів поінформовані про успіхи та невдачі процесу реформ в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд 6 травня.

Зеленський зазначив, що це його перша зустріч із Блінкеном та Нуланд, але звернув увагу на те, що вони обізнані в українькому порядку денному.

«Попри те, що це перша зустріч, відчуття, що вона не перша, тому що я вражений, що команда прекрасно орієнтується в тому, що в нас відбувається, прекрасно знає всі деталі, і це великі плюси. Хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси», – пожартував президент.

Він подякував Сполученим Штатам за підтримку в питанні антиросійських санкцій, у тому числі – активну протидію проєкту газогону «Північний потік-2». За словами Зеленського, сторони обговорили перебіг реформ в Україні.

«США прекрасно знають деталі: що нам вдалося, де ми ще на шляху в цих складних, важливих реформах для нашої країни. В цілому зустріч змістовна, і ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною та США», – підсумував він.

Ентоні Блінкен підтвердив, що розмова стосувалася реформ, і вказав на те, що в Україні є групи інтересів, зацікавлені їм протидіяти.

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«До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні, такі як олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України. Тому боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя, від послуг, на які люди покладаються, та можливостей, якими вони користуються», – заявив державний секретар.

Він перелічив серед згаданих тем реформу корпоративного управління та судової влади, питання прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів.

У контексті реформи корпоративного управління Блінкен згадав «Нафтогаз», де Кабінет міністрів нещодавно змінив голову правління, перед тим тимчасово припинивши повноваження наглядової ради. Втім, за його словами, реформа важлива не тільки для національної енергетичної компанії.

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«Це не тільки «Нафтогаз», це стосується й основних інституцій. Ми говорили про важливість незалежності антикорупційної ради, також говорили про реформу судової влади, яким чином обираються судді, ми обговорили ту роботу, яку Рада провела щодо реформи Служби безпеки. В першому читанні закон вже пройшов», – нагадав представник США.

Серед успішних прикладів він назвав земельну реформу та зміни в законодавстві щодо депутатської недоторканості. Однак підкресли, що, хоча законодавство важливе, «український народ хоче бачити не тільки прийняття законів, а й їх виконання, що включає і боротьбу з корупцією».

Блінкен близько півночі 6 травня прибув до Києва. Він уже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та народними депутатами, серед яких лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, а також керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.