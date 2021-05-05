Правління «Нафтогазу» закликає уряд врегулювати ситуацію з наглядовою радою

Члени правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» закликали уряд врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку. Відповідне звернення опублікували на своїх сторінках у Facebook члени правління компанії: Сергій Перелома, Петер ван Дріл, Отто Ватерландер і Ярослав Теклюк.

«Для такої складної і важливої компанії як «Нафтогаз» надзвичайно важливим є наявність наглядової ради, що добре функціонує і гідна довіри, і належного корпоративного управління. Відставка всіх членів наглядової ради набирає чинності з 14 травня. Без врегулювання ситуації до цієї дати члени правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов’язки», – йдеться у зверенні.

28 квітня Кабінет міністрів призупинив повноваження членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього Юрія Вітренка. Рішення було ухвалене на основі звіту про діяльність компанії за минулий рік.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна», за яким, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. А та не висувала пропозицій замінити голову правління. Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами». Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали заяви про відставку 30 квітня, їхні повноваження будуть припинені 14 травня.

2 травня уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів.

У світі висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України». Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Заяви з цього приводу оприлюднили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні.