Уряд закликав наглядову раду «Нафтогазу» продовжити працювати до обрання нової

Кабінет міністрів України закликав наглядову раду «Нафтогазу України» виконувати свої обов’язки до завершення конкурсного відбору нових членів. Про це уряд заявив вночі проти 2 травня.

За повідомленням, уряд взяв до уваги заяву наглядової ради «Нафтогазу» про відставку і 28 квітня, коли звільнив голову правління Андрія Коболєва, але водночас запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення конкурсу.

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«Уряд сподівався, що Наглядова рада «Нафтогазу», в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків», – заявляє Кабінет міністрів.

Як стверджують в уряді, він залишається «відданим реформі корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку».

Наглядова рада національної акціонерної компанії «Нафтогаз» заявила про відставку після зміни керівництва компанії.

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28 квітня Кабінет міністрів України звільнив із посади голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і призначив на цю посаду Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

Для цього Кабмін на своєму засіданні, проведеному як загальні збори акціонерів «Нафтогазу», припинив повноваження членів наглядової ради компанії, за відсутності наглядової ради, порушуючи статут, звільнив Коболєва і призначив Вітренка, після чого переобрав наглядову раду в попередньому складі. Її поновлені повноваження набули чинності 30 квітня.