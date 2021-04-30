Обговорював своє призначення зі Шмигалем і Зеленським – Вітренко

Голова правління акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Офіс президента не ставив йому жодних задач. Утім, він мав розмову щодо свого призначення з президентом Володимиром Зеленським та прем’єром Денисом Шмигалем. Про це очільник «Нафтогазу України» розповів під час першої пресконференції на посаді.

«Оскільки це національна компанія, яка виконує національні задачі, від яких залежить національна безпека – ми про це говорили. Про збільшення власного видобутку, бо це енергетична незалежність. Також покращення фінансових показників – національна компанія не може бути збитковою», – сказав Вітренко.

Він навів приклад польських національних компаній у галузі енергетики, які підтримують дивідендами економіку країни в період кризи, і зауважив, що найближчим часом бачить «Нафтогаз України» саме національною, не приватизованою компанією.

«Держава на шляху до розвитку ринкової економіки все-таки поки на цьому шляху потребує національну компанію. Якби цього не було, тоді можливо «Нафтогаз» можна було б приватизувати. Саме тому, що є національні задачі, пов’язані з національною безпекою, з протистоянням з державою-агресором Росією, з тим, що необхідно підтримувати розвиток ринку – для цього потрібна НАК», – додав Вітренко.

Компанія «Нафтогаз України» раніше повідомила про 19 мільярдів гривень консолідованого збитку в 2020 році.

Водночас дивіденди та податкові платежі, сплачені групою в бюджет у 2020 році, становили 141 мільярд гривень.

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

У зв’язку з цим Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин. НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.