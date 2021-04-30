ЄС приєднується до міжнародного занепокоєння через зміни в «Нафтогазі»

Європейський союз приєднується до міжнародного занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України», яку український уряд здійснив не у відповідності до статуту Національної акціонерної компанії.

Євросоюз серйозно стурбований такими діями, заявив Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він закликав керівництво України «забезпечити, щоб управлінські рішення щодо підприємств у державній власності ухвалювалися в повній відповідності з засадничими принципами визнаних стандартів корпоративного управління».

Попередніми днями зі схожими заявами виступили посли країн «Групи семи» в Україні, а також Державний департамент США й Американська торговельна палата в Україні.

Зокрема, за словами послів, «ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов’язань України».

«Повага до корпоративного управління, прозорості і доброчесності при кадрових призначеннях в енергетичному секторі, на підприємствах чи то в урядовій, чи в державній власності, є ключовим чинником у підтриманні довіри до відданості України реформам», – написав у твітері речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

А в Американській торговельній палаті наголосили, що спосіб, у який Кабмін змінив керівництво «Нафтогазу», «порушує принципи корпоративного управління державних підприємств, нівелює роль незалежних наглядових рад в Україні і підриває угоди України з Міжнародним валютним фондом та іншими стратегічними партнерами».

28 квітня Кабінет міністрів України звільнив із посади голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і призначив на цю посаду Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна». Відповідно до цього статуту, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради, що подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання і припинення повноважень голови правління. При цьому ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови й інших членів правління компанії належить до виключної компетенції наглядової ради – яка не висувала пропозицій замінити голову правління.

Відтак Кабмін на своєму засіданні, проведеному як загальні збори акціонерів «Нафтогазу», припинив повноваження членів наглядової ради компанії, за відсутності наглядової ради самочинно, порушуючи статут, звільнив Коболєва і призначив Вітренка, після чого переобрав наглядову раду в попередньому складі.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами».

Як повідомила пресслужба компанії, Коболєв має намір оскаржити рішення уряду. Сам Коболєв заявив, що це рішення «ставить хрест на реформі корпоративного управління».