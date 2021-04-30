Наглядова рада «Нафтогазу» оголосила про відставку після нестатутної зміни керівництва компанії

Усі члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень, мовиться в заяві цієї ради після того, як Кабінет міністрів змінив керівництво компанії, оминувши передбачене статутом виключне право наглядової ради ініціювати такі зміни.

Як заявили в наглядовій раді за результатами її позачергового засідання, відтак за чинними процедурами це припинення повноважень настане 14 травня.

«Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня», – мовиться в заяві.

За цією заявою, наглядова рада зібралася на позачергове засідання, як тільки її повноваження були поновлені, «для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування компанії». Члени наглядової ради, мовиться в заяві, провели зустріч із новопризначеним керівником і членами правління «Нафтогазу», і ті «висловили свою занепокоєність» стосовно можливості для членів наглядової ради виконувати їхні повноваження надалі.

28 квітня Кабінет міністрів України звільнив із посади голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і призначив на цю посаду Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна». Відповідно до цього статуту, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання і припинення повноважень голови правління. При цьому ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови й інших членів правління компанії належить до виключної компетенції наглядової ради – яка не висувала пропозицій замінити голову правління.

Відтак Кабмін на своєму засіданні, проведеному як загальні збори акціонерів «Нафтогазу», припинив повноваження членів наглядової ради компанії, за відсутності наглядової ради самочинно, порушуючи статут, звільнив Коболєва і призначив Вітренка, після чого переобрав наглядову раду в попередньому складі. Її поновлені повноваження набули чинності 30 квітня.

Одночасно Кабмін оголосив тоді ж конкурс на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядової ради (ще двох призначає сам уряд), щоб найближчим часом замінити склад наглядової ради.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами».

Як повідомила пресслужба компанії, Коболєв має намір оскаржити рішення уряду. Сам Коболєв заявив, що це рішення «ставить хрест на реформі корпоративного управління».

У світі широко висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України», яку український уряд здійснив не у відповідності до статуту Національної акціонерної компанії.

Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.

Напередодні зі схожими заявами виступили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні, а також Європейський союз окремо.

У заявах ішлося про необхідність дотримуватися принципів корпоративного управління, які були порушені при зміні керівництва «Нафтогазу».