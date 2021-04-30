Провідні світові фінансові інституції приєдналися до ЄС із занепокоєнням через зміни в «Нафтогазі»

Європейський союз (ЄС), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) у спільній заяві висловили серйозне занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України», яку український уряд здійснив не у відповідності до статуту Національної акціонерної компанії.

«Ми закликаємо керівництво України забезпечити, щоб критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах ухвалювалися у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління… Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи та реалізувати свій потенціал», – мовиться в заяві, яку також підготували до публікації українською мовою.

За словами авторів заяви, останніми роками Україна досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності й незалежності. «Існує критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектора», – наголосили ЄС і провідні фінансові інституції.

Напередодні зі схожими заявами виступили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні, а також Європейський союз окремо. У заявах ішлося про необхідність дотримуватися принципів корпоративного управління, які були порушені при зміні керівництва «Нафтогазу».

28 квітня Кабінет міністрів України звільнив із посади голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і призначив на цю посаду Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна». Відповідно до цього статуту, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання і припинення повноважень голови правління. При цьому ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови й інших членів правління компанії належить до виключної компетенції наглядової ради – яка не висувала пропозицій замінити голову правління.

Відтак Кабмін на своєму засіданні, проведеному як загальні збори акціонерів «Нафтогазу», припинив повноваження членів наглядової ради компанії, за відсутності наглядової ради самочинно, порушуючи статут, звільнив Коболєва і призначив Вітренка, після чого переобрав наглядову раду в попередньому складі.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами».

Як повідомила пресслужба компанії, Коболєв має намір оскаржити рішення уряду. Сам Коболєв заявив, що це рішення «ставить хрест на реформі корпоративного управління».