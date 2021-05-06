Зеленський анонсував «імовірну двосторонню серйозну угоду» зі США після зустрічі з Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський анонсував «імовірну двосторонню дуже серйозну угоду» зі Сполученими Штатами Америки після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

«Окремо ми проговорили про формат підтримки фундаментальний. Ми говорили про питання альянсу і питання імовірної двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз дуже рано говорити про деталі», – сказав Зеленський.

Він додав, що обговорив з Блінкеном питання безпеки в Чорноморському та Азовському морях.

«Тут ми бачимо також спільні дії. Є одна, я вважаю, фундаментальна ідея. Якщо можна, також не буду говорити з вами поки що про це публічно. Треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею, і тоді ми обов’язково все розкажемо суспільству», – заявив президент України.

Блінкен близько півночі 6 травня прибув до Києва. Він уже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та народними депутатами, серед яких лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, а також керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.