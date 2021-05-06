Джемілєв назвав «абсурдом» ймовірну зустріч Зеленського з Путіним

Ймовірна зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна є небажаною і ні до чого не приведе, вважає лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

«Я взагалі категорично проти будь-яких двосторонніх зустрічей з Путіним. Це абсурд якийсь. Зустріч тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе. Вона призведе до приниження нашого президента. Швидше за все, його рейтинг після такої зустрічі просто лопне», – зазначив Джемілєв.

На його думку, єдиний варіант зустрічі лідерів України та Росії можливий тільки в рамках «нормандської четвірки» із залученням США.

«Про що говорити з Путіним? Територія окупована, наших громадян вбивають. Можлива тільки зустріч в рамках «нормандської четвірки». Бажано за участю Сполучених Штатів», – наголосив Джемілєв.

У квітні Зеленський запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

26 квітня Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.