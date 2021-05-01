Кулеба: Головна мета розмови Зеленського з Путіним – припинення війни в Україні

Головною метою можливої розмови президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна є припинення війни. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.

«Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися. Але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій», – наголосив Кулеба.

Він додав, що під територіями маються на увазі і Донбас, і Крим.

У квітні Зеленський запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

26 квітня Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.