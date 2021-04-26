Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього неважливо, де саме відбудеться його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, а важливий її зміст. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Financial Times.

«Нас хвилює не місце зустрічі, а її зміст», – цитує Зеленського видання.

Водночас він не погодився з вимогою Путіна про те, що спочатку мають відбутися переговори Зеленського з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Москвою.

«Я не маю наміру розмовляти з терористами, це просто неможливо для мене на моїй позиції», – сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня оприлюднив у соціальних мережах відеоролик, у якому запропонував російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де триває війна».

Президент Росії Володимир Путін у відповідь заявив про готовність у Москві обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час.

Путін стверджує, що «останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини», але якщо президент Зеленський хоче розпочати відновлення таких відносин, Росія вітатиме це.