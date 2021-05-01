Кулеба: з усього діалогу з Росією живим є тільки «нормандський формат» на рівні радників

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому вести переговори щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна доручили голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

«Ви бачили повідомлення президента про те, що він попросив Андрія Єрмака провести цю комунікацію. Це природній вибір, тому що з усього механізму, діалогу, які ми маємо з Росією, живим є зараз по суті тільки «нормандський формат» на рівні радників, де Україну якраз представляє Андрій Єрмак, а Росію – Дмитро Козак», – зазначив глава МЗС.

Кулеба додав, що його відомство завжди готове долучитися до організації цієї зустрічі.

«Безумовно, якщо така зустріч вже стане конкретикою, МЗС формуватиме позицію, готуватиме всі матеріали. Але ці переговори щодо, власне, домовленості про зустріч зараз ведуться по тій лінії, яку я озвучив», – наголосив міністр.

У квітні Зеленський запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

26 квітня Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому він додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін може обговорювати зі своїм українським колегою питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі.