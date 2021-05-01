Сподіваємося, Росія покаже відданість православній традиції і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що лишається лише сподіватися, що Росія накаже бойовикам на Донбасі не вести вогонь на Великдень.

«Тому будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було би найкращим подарунком», – зазначив він.

Тристороння контактна група не домовилася про «великоднє» перемир’я під час засідання 28 квітня.

Якзаявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, «Великоднього перемир’я» на Донбасі не вдалося досягти через те, що пропозиції Росії містили «червоні лінії», які ніколи не перетне Україна.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.