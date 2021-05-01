Кулеба заперечив, що Єрмак «виконує функції міністра закордонних справ»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає, що голова Офісу президента Андрій Єрмак перебрав на себе частину повноважень керівника зовнішньополітичного відомства. Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, яке повністю буде опубліковане ввечері 1 травня.

«Андрій Єрмак не виконує функцій міністра закордонних справ. А Дмитро Кулеба не виконує функції керівника Офісу президента. Ми всі працюємо в команді президента Зеленського. У кожного є чітко «нарізані» свої повноваження, сегмент роботи, ми командно працюємо на результат для України», – сказав міністр, відповідаючи на запитання одного з користувачів соціальних мереж, який вважає, що «Єрмак постійно виконує функції міністра закордонних справ».

Андрій Єрмак як керівник президентського офісу значною мірою залучений у діяльність Володимира Зеленського на міжнародній арені. Зокрема, Єрмак є представником України на зустрічах радників лідерів країн «нормандського формату» та комунікує на етапі підготовки рішень і з інших міжнародних питань, які належать до компетенції президента України.