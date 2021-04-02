Єрмак: Байден у розмові із Зеленським заявив, що чекає можливості знову відвідати Україну

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що чекає можливості знову відвідати Україну, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті», – написав Єрмак у фейсбуці.

2 квітня відбулася перша телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

У Білому домі повідомили, що Байден підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.

За даними кореспондентки американського видання Politico в Білому домі Наташі Бертран, телефонна розмова тривала 30-40 хвилин. Президенти обговорили повідомлення про накопичення російських військ на сході України та зусилля Зеленського щодо боротьби з корупцією.