Ми працюємо разом зі США щодо протидії російському впливу в Україні – посол Маркарова

Оксана Маркарова починає роботу послом у Вашингтоні на тлі запевнень Джо Байдена, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти Росії. І Маркаровій теж доведеться займатися організацією візиту президента США до Києва. Однак у першій розмові Байдена та Володимира Зеленського йшлося не тільки про відсіч російській агресії, а й про візит. Боротьба з корупцією в Україні, реформи, загроза від олігархів – про все це нагадав Джо Байден. Те ж саме він робив як віцепрезидент і з попередником Зеленського Петром Порошенком. Чому Вашингтону треба постійно про це нагадувати – чи не втомився він від корупції в Україні? Чому кейс минулих контактів Зеленського з Дональдом Трампом не є тягарем для двосторонніх відносин? Чому Росія дарма сподівається на послаблення американських санкцій? МВФ: коли Україні очікувати на транш? «Мотор Січ»: чи не опинився Київ між «двох вогнів» – Китаєм і США? На ці та інші запитання відповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Оксана Маркарова.