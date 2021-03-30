Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». У той же день російського посла викликали до Москви для консультацій, а в Кремлі відносини між США та РФ охарактеризували як «дуже погані». Тим часом Вашингтон продовжує посилювати антиросійські санкції. Що стало спусковим гачком кризи? Чому експерти вважають, що її наслідки можуть вдарити по Україні? Якою тепер буде роль США в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі?