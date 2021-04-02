Кулеба заявив, що Зеленський і Байден поговорили за ініціативою американської сторони

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден мали телефонну розмову за ініціативою американської сторони, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Я хочу наголосити, що сьогодні в Сполучених Штатах вихідний день. Там сьогодні Страсна П’ятниця. Попри це, президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну і підтримати ті реформи, які ініціював президент в Україні», – сказав Кулеба.

2 квітня відбулася перша телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

У Білому домі повідомили, що Байден підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.

За словами Зеленського, Байден запевнив, що Україна не залишиться наодинці проти агресії Росії.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.