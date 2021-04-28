ТКГ не домовилася про «великоднє» перемир’я – Арестович

Тристороння контактна група не домовилася про «великоднє» перемир’я під час засідання 28 квітня, повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у коментарі «Суспільному».

«З приємних новин – всі сторони, безумовно, погодилися з ідеєю, що треба встановити так зване «великоднє» перемир’я. Сторони приступили до обговорення тексту спільної заяви. Але оскільки там багато спільних питань, то сьогоднішнє засідання завершили розглядом пропозицій. Є два документи – російської й української сторони. Ми їх узгоджували. Зараз тривають консультації вже в режимі політичних радників і в режимі спілкування з ОБСЄ», – заявив Арестович.

Він не виключає, що про перемир’я вдасться домовитися найближчим часом.

«Є непоганий шанс, що, можливо, ці консультації приведуть нас до успіху. І в п’ятницю або в неділю є шанс, що буде встановлене так зване «пасхальне перемир’я», – сказав Арестович.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.