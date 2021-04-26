У Гнутовому через обстріли евакуювали рятувальників, які проводили розмінування

У Гнутовому Донецької області через обстріли евакуювали особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС, які проводили розмінування. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«26 квітня приблизно з 8:00 до 08:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС у рамках Спільного проєкту між ДСНС та Представництвом міжнародної гуманітарної організації «The HALO Trust» в Україні», – мовиться в повідомленні.

В ДСНС додали, що на момент обстрілу на місці знаходилось 23 представники служби та п’ять одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку.

«На даний час роботи припинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. На щастя, загиблих та постраждалих не має… Роботи тривають чи не щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом із небезпекою мін та снарядів, що вилучають фахівці, додається ще і ризик опинитися під ворожим вогнем», – зазначили в ДСНС.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.