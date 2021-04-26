Чому Росія відводить війська від кордону України?

Але в той же час перекинута за останні тижні російська військова техніка та озброєння залишаться в одному з польових таборів поблизу Воронежа як мінімум до вересня – до наступних масштабних навчань. Чи означає це, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається? Які цілі були у останнього раптового перекидання військ? І чому в своєму щорічному посланні президент Росії Володимир Путін жодного разу не згадав про Україну?



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