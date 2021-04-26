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26 квітня 2021, Київ 16:25
Новини | Політика

Зеленський про великоднє перемир’я: ми на фініші узгодження

«Здається, всі сторони вже все погодили, не погодили тільки документальне формулювання цієї угоди», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленість про узгодження нового перемир’я на Донбасі перебуває на фінальній стадії переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи.

«Вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання Тристоронньої контактної групи, її безпекової підгрупи, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все погодили, не погодили тільки документальне формулювання цієї угоди… Ми дуже хочемо, ... щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила», – заявив Зеленський 26 квітня.

Наприкінці березня українська делегація в ТКГ повідомила, що російська делегація не підтримала пропозицію Києва про повну тишу на Донбасі з 1 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.

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Ексклюзив. «ДНР» сьогодні: до чого готуються в тилу бойовиків?

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