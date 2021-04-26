Путін відкликав війська, Зеленський добивається перемир'я: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

«Цілі раптової перевірки досягнуті повністю»: після майже місячного перекидання військ із російської глибинки до східного, північного кордонів України та анексованого Криму, 22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу розпорядився повернути війська Південного та Західного військових округів до місць постійної дислокації. Операція зі згортання «військового кулака» Росії біля українських кордонів має тривати з 23 квітня до 1 травня. Утім, Шойгу водночас наказав залишити техніку і озброєння 41-ї загальновійськової армії на полігоні у Погоново біля Воронежа (близько 150-ти кілометрів до України) – нібито для участі у навчаннях «Захід-2021», що заплановані на вересень.

Західний світ, сполоханий подвоєнням військового контингенту біля українських кордонів, сторожко привітав рішення Росії: Володимир Зеленський подякував партнерам України за підтримку, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Москва припинила військовий тиск на Україну саме через чисельні та недвозначні міжнародні реакції, а в Пентагоні повідомили, що уважно спостерігатимуть за тим, як відбуватиметься відвід військ. Застерігають від передчасного розслаблення і аналітики. Яких цілей досягнув Путін, показово стягнувши до України війська, і так само раптово їх прибравши? Та невже загроза «поновлення громадянської війни в Україні» та «скупчення військ НАТО біля кордонів Росії», якими топ-посадовці РФ лякали останніми тижнями, на їхній погляд, минули? Обговорюємо в ефірі:

Наказ Шойгу пролунав на наступний день після довгоочікуваного послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ: на ньому, попри побоювання аналітиків, так і не прозвучала тема війни на Донбасі та питання України загалом. У короткому 10-хвилинному розділі про міжнародну політику (основну частину Путін присвятив обіцянкам соціальної допомоги росіянам, яка припаде на серпень цього року, якраз напередодні виборів до Держдуми РФ) російський президент згадав про нібито спробу замаху на Олександра Лукашенка та застеріг Захід від переходу «червоних ліній» стосовно Росії (яких саме – не зазначив).

Вже невдовзі Путін продемонстрував, що у політиці Росії щодо України змін не передбачається: у відповідь на публічне запрошення від Володимира Зеленського зустрітися «у будь-якій точці українського Донбасу» він заявив, що українському президенту варто обговорювати питання миру на сході України із контрольованими Росією ватажками угруповань «ЛДНР» (один із яких виступив із відповідним запрошенням вже за кілька годин). Водночас він запросив Зеленського до Москви «у будь-який зручний для нього час для обговорення українсько-російських відносин». І хоча голова української делегації у Тристоронній контактній групі на перемовинах щодо Донбасу Леонід Кравчук відкинув таку можливість, Зеленський досі офіційно не відповів на запрошення російського колеги.

Втім, Росія пропонує наступного тижня на Донбасі провести зустріч радники голів-країн членів Нормандського формату – із участю представників угруповань «ЛДНР». Таку пропозицію Україні 23 квітня висунув представник Росії Дмитро Козак, і Київ поки що офіційно не відкинув такого запрошення. Напередодні українська делегація в Мінську після екстреного засідання безпекової підгрупи заявила про «суттєве просування» у питанні додаткових заходів з дотримання режиму тиші на Донбасі. Україна сподівається, що документ із цього приводу вдасться ухвалити вже на наступному засіданні 28 квітня. А поки що на Донбасі відбувається от що:

Через потепління, відсутність дощів та сильних вітрів бойовики повернулися до використання безпілотних літальних апаратів для коригування вогню – часто їх запускають одночасно із беспілотниками ОБСЄ, щоби унеможливити їхнє збиття ЗСУ. Крім цього, російські гібридні сили облаштовують нові вигідні позиції для спостерігання за українськими воїнами та, ймовірно, розміщують вогневі точки у житлових кварталах Донецька – за безсилля місії ОБСЄ, яка часто цього й не фіксує. Іще один виклик, який нікуди не подівся - незаконне перекриття Росією Керченської протоки для українських військових та державних кораблів – експерти заявляють, що Україна вже фактично не контролює більшою мірою своє Азовське море.

Поки Донецька область за крок від входження до «червоної зони», фактично гуманітарна катастрофа через ковід відбувається у селах «сірої зони»: за словами волонтера, в Травневому, Гладосовому і Зацевому, де «прямо відчувається запах людської гіркоти» через війну, що ніяк не скінчиться, люди масово хворіють на коронавірус та навіть намагаються через нього накласти на себе руки.

Наостанок –​ аналіз від українських та західних військових експертів у відповідь на ймовірну пропозицію, що нібито пролунала від Еманюеля Макрона до Володимира Зеленського під час візиту останнього до Парижу: купити новітні французькі бойові літаки Dassault Rafale.

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