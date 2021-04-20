Українська делегація у ТКГ повідомила про «суттєве просування» в рамках роботи безпекової підгрупи

Українська делегація в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі повідомила, що за підсумками сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки вдалося досягти певного прогресу в переговорах.

«Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проєкт доповнення. Завдяки фаховому сприянню голови СММ ОБСЄ посла пана Чевіка сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно. Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона висловила сподівання, що на наступне засідання ТКГ на рівні голів делегацій 28 квітня документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті.

На одному з сайтів угруповання «ДНР» вказано, що проєкт доповнення до чинної редакції заходів пройшов перше читання, бо представники угруповання «не стали чіплятися за процедурні питання».

Про те, що робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) зі врегулювання ситуації на Донбасі 20 квітня проведе позачергове екстрене засідання стало відомо напередодні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.