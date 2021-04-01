Ушли в онлайн: как в Славянске приспособились к карантину и локдауну

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Донецкая область пока не стала «красной» по уровню распространения коронавируса. Но число заболевших растет. По информации главы Военно-гражданской администрации Павла Кириленко, если за воскресенье выявили 175 новых заболевших, то за понедельник и вторник – уже 760. Как развивается гражданское общество в регионе, несмотря на прошлый локдаун и угрозу нового? Об этом Радио Донбасс.Реалии узнало на примере двух организаций из Славянска. Одна занимается развитием молодежных проектов, другая – реализует инициативы людей почтенного возраста.

Культурная жизнь в Славянске, несмотря на локдаун и карантин не остановилась. Просто приспособилась к новой реальности.

«Теплица» ушла в онлайн

Анна Авдиянц, руководитель платформы инициатив «Теплица», вспоминает, что с введением карантинных ограничений в прошлом году мероприятия в помещении перестали проводить. Команда сосредоточилась на проектах по развитию «Теплицы». Новинкой стали разные события в интернете. Несмотря на локдаун, «Теплица» выиграла грант на покупку аппаратуры для проведения мероприятий онлайн.

Работали в онлайне для того, чтобы поддерживать связь с аудиторией

«Работали немножко в онлайне для того, чтобы поддерживать связь с аудиторией, которую мы за эти годы наработали: проводили мастер-классы онлайн, видео снимали, конкурсы проводили в инстаграмме, флешмобы запускали. В рамках этого гранта мы проводили онлайн-концерты, через Zoom-платформу проводили мероприятия, поэтические вечера проводили, снимали клипы для наших музыкантов», – описывает молодежные активности Анна.

Она рассказала нам, что летом на одном из островов на реке Северский Донец вместе с участниками ОО «Слов’янська січ» для молодежи организовали палаточный городок. А в сентябре «Теплице» подтвердили несколько проектов, направленных на развитие в Донецкой области волонтерского движения. В том числе, на работу с молодежными центрами.

Если мы уйдем в локдаун, готовы работать в онлайне

Анна говорит, что все мероприятия организовывают с учетом онлайн-трансляции в фейсбук. По ее наблюдениям, когда карантинные ограничения ослабили, тяжело стало привлекать аудиторию к интернету. Ведь все наслаждались общением оффлайн на улице.

«Если дальше мы уйдем в локдаун, мы готовы работать в онлайне. У нас такой опыт есть и, в принципе, аудитория уже привыкла, что мы в онлайне», – убеждена Анна Авдиянц.

«Надо приспосабливаться к условиям» – Вячеслав Тор

Вячеслав Тор – барабанщик группы «Шум вселенной». У него было сольное выступление в «Теплице». Из-за карантина зрителей в зале не было.

Сейчас то время, когда все переходят в онлайн формат

«Обычно это проходило в студии либо на каких-то открытых площадках. Сейчас это происходило в одной студии, под камеры. Все это снималось в один микшер. И ограничивалось это все двумя-тремя техническими работниками: то есть, видеосъемка, звукооператор, и непосредственно исполнитель, – делится подробностями выступления для интернет-аудитории Тор. – Для начала, конечно, непривычно. Но, в принципе, в нашей музыкальной деятельности разное бывает. И сейчас то время, когда все переходят в онлайн формат. И нужно приспосабливаться к этим условиям».

Фестивали могут уйти в интернет

Сейчас ребята из организации Уличные культуры Славянска, куда входит Вячеслав, планируют провести в Славянске несколько фестивалей при поддержке Украинского культурного фонда и культурной платформы Street Culture. Это будет живая музыка, соревнования по брейк-дансу, будут творить художники, – анонсирует Вячеслав Тор.

Если локдаун нам будет мешать, мы будем переходить в онлайн формат

«Если локдаун нам будет мешать проводить фестивали вживую, то есть, для живой публики, для реальных людей, с реальными танцорами, мы будем переходить в онлайн формат: музыку мы будем писать в студии, концерты будем давать в студии, приглашать и записывать артистов в студии. Так же и художники будут работать в онлайн формате, и танцоры будут записывать свои промо-видео на камеры», – описывает варианты развития событий музыкант.

А вот зрители в онлайн идут неохотно, признает Вячеслав, ведь все привыкли к встречам и живому общению. Но если локдаун вернется, то другого выхода не будет. Главное, – привлечь и заинтересовать свою аудиторию, уверен Тор.

Они соскучиваются за «музлом». Поэтому они готовы онлайн все слушать и поддерживать локальных исполнителей

«Сейчас все мобильное становится. У каждого школьника, у потенциальных наших слушателей, – у всех есть смартфоны, у всех есть компьютеры, интернет и планшеты. Поэтому, только стоит дать клич, – все школьники включают у себя ютубы, зумы. Главное, чтобы был качественный контент. Чтобы люди слушали, нужно постоянно делать какие-то новые штуки, добавлять какие-то новые треки, какие-то композиции, или делать перформансы живые. Они соскучиваются за «музлом». Поэтому они готовы онлайн все слушать и поддерживать локальных исполнителей», – убежден Вячеслав.

«Вік щастя»: как приспособились к карантину люди в возрасте

Люди почтенного возраста попали в группу риска по заболеванию коронавирусом. Поэтому участники общественной организации «Вік щастя» тщательно соблюдают карантинные ограничения. От ограничений прошлого локдауна они ушли в интернет. А чтобы психологически поддержать людей в возрасте, в организации придумали и реализовали онлайн-проект «Здолаємо його разом!»

Это были люди и с оккупированных территорий, из Донецка. Мы не ограничивали общение

«Мы делали лекции психологов, мы делали группы взаимопомощи, где собирались люди из Донецкой и Луганской области в онлайне для того, чтобы делиться своими проблемами и получать поддержку. Это были люди и с оккупированных территорий, из Донецка. Мы не ограничивали общение. Мы не ограничивали тех, кто хотел присоединиться», – вспоминает борьбу с коронавирусной депрессией Наталья Бондаренко, руководитель организации.

При поддержке Программы развития ООН «Вік щастя» отремонтировал и обустраивает Центр развития взрослых: уже есть диджитал-класс с компьютерами и интерактивной доской. Там будут обучать людей опыту общения в интернете. Уже начинают заниматься пилатесом. В сотрудничестве с Донбасским государственным педуниверситетом здесь будут проводить разные обучающие курсы. Наталья Бондаренко надеется, что через месяц эти курсы будут работать.

Мы хотим разработать курс по украинскому языку, курс медиаграмотности

«Это будут курсы по компьютерной грамотности. Также мы хотим разработать курс по украинскому языку, курс медиаграмотности, потому что тот информационный шум, информационный мусор очень мешают. И нам очень надо, чтобы люди почтенного возраста могли отличать фейковую информацию: ведь очень много информации о вакцинировании, о распространении инфекции. Всякие сплетни вокруг этого».

А еще люди в возрасте начали проводить социальные мастерские: собираются вместе, изучают законодательство, его реализацию на местах и инструменты, которыми можно пользоваться, чтобы повлиять на ситуацию. В результате создали рабочую группу по вопросам создания целевой программы активного и здорового долголетия в Донецкой области.

А что, если локдаун?

Что будут делать участники организации «Вік щастя», если опять наступит локдаун или введут более жесткие карантинные ограничения? Говорят, что снова уйдут в онлайн.

Вік щастя» будет создавать онлайновую платформу

«Вік щастя» будет создавать онлайновую платформу, где те же самые курсы мы будем делать в онлайне. И будем это распространять. Но пути распространения будут другими. Не так, как мы обычно делаем для людей, которые активно пользуются социальными сетями. Мы будем приглашать людей присоединяться к этим онлайновым мероприятиям на нашей площадке по телефону. Потому что люди все-таки лучше понимают, когда их персонально приглашают. Это для них очень важно», – делится Наталья Бондаренко.

Кроме телефонных приглашений планируют также создать группы в разных мессенджерах и через них приглашать людей поучаствовать в образовательных мероприятиях в интернете.

«Питейные заведения ограничить, спортзалы оставить»: что думают о локдауне славянцы

А что думают жители Славянска о ситуации с коронавирусом? Надо ли вводить полный локдаун с жесткими ограничениями?

Спортзалы не надо закрывать. Вот питейные заведения – да.

«Коронавирус коронавирусом. Спортзалы, я думаю, не надо закрывать. Вот питейные заведения – да. А спортзалы, я думаю, навряд ли. Потому что в спортзалы здоровые ходят люди, которые думают о своем здоровье. Плюс дети тоже, надо же где-то заниматься. Не бегать же по улице по «заброшкам». А общественный транспорт должен ходить, но с соблюдением карантинных норм», – делится житель Славянска Эдик.

Спрашиваем у его десятилетнего сына Германа, надо ли закрыть спортзалы. Вот какой ответ получаем: «Нет, зачем, туда ходят здоровые люди. Если человек заболел, он в спортзал не пойдет».

Житель Славянска Дмитрий говорит, что ему все равно, будет торговля на вынос или не будет. Но мужчина выступает за то, чтобы общественный транспорт работал: «В кафе не хожу, «бабок» нету. «Короной» мы переболели все, в больницу не ходили, может, в легкой форме переболели»

Людей надо обезопасить от этого вируса. Я за локдаун

А вот Людмила Петровна локдаун одобряет: «Людей надо обезопасить от этого вируса. Я за локдаун. Ведь меньше заболеваемость была, когда все было закрыто, никто этими толпами не ходил, не ездил. По-моему, это было лучше. Можно немного потерпеть, но я за локдаун, чтобы никто не заболел».

По информации Донецкой ОГА, только за понедельник-вторник коронавирусом заболели 760 человек. Из них 40 – дети. Но область на 31 марта пока расположена в «оранжевой» зоне.

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