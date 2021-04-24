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24 квітня 2021, Київ 13:43
Новини | Політика

Росія з 24 квітня закриває три райони Чорного моря для іноземних суден

Кораблі ВМФ Росії під час навчань біля берегів анексованого Криму, квітень 2021 року

Влада Росії від 24 квітня закриває три райони Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден.

Як повідомило 24 квітня державне російське агентство новин «РИА Новости» з посиланням на управління навігації і океанографії Міноборони Росії, всі три райони відносяться до акваторії уздовж узбережжя анексованого Криму. Зокрема, буде закритий доступ на ділянку акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, до району біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та до невеликої ділянки поблизу західної частини півострова.

Обмеження діятиме пів року: з 21:00 24 квітня по 21:00 31 жовтня. У Міноборони Росії заявили, що всі три зони «розташовані в межах територіальних вод Росії», а їх закриття не заважатиме судноплавству через Керченську протоку.

Раніше Росія пояснила закриття кількох районів Чорного моря проведенням військових навчань. 22 квітня голова Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська, задіяні в навчаннях, до 1 травня повернуться в місця постійної дислокації.

МЗС України висловлювало протест із приводу цього рішення і заявило про «узурпацію суверенних прав України як прибережної держави».

А Держдепартамент США назвав його спробою ескалації кампанії з дестабілізації ситуації в Україні. Євросоюз і НАТО закликали скасувати це рішення і забезпечити свободу судноплавства і вільний доступ у порти України в Азовському морі.

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