Росія з 24 квітня закриває три райони Чорного моря для іноземних суден

Влада Росії від 24 квітня закриває три райони Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден.

Як повідомило 24 квітня державне російське агентство новин «РИА Новости» з посиланням на управління навігації і океанографії Міноборони Росії, всі три райони відносяться до акваторії уздовж узбережжя анексованого Криму. Зокрема, буде закритий доступ на ділянку акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, до району біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та до невеликої ділянки поблизу західної частини півострова.

Обмеження діятиме пів року: з 21:00 24 квітня по 21:00 31 жовтня. У Міноборони Росії заявили, що всі три зони «розташовані в межах територіальних вод Росії», а їх закриття не заважатиме судноплавству через Керченську протоку.

Раніше Росія пояснила закриття кількох районів Чорного моря проведенням військових навчань. 22 квітня голова Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська, задіяні в навчаннях, до 1 травня повернуться в місця постійної дислокації.

МЗС України висловлювало протест із приводу цього рішення і заявило про «узурпацію суверенних прав України як прибережної держави».

А Держдепартамент США назвав його спробою ескалації кампанії з дестабілізації ситуації в Україні. Євросоюз і НАТО закликали скасувати це рішення і забезпечити свободу судноплавства і вільний доступ у порти України в Азовському морі.