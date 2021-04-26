На Донбасі знову поранений внаслідок обстрілу військовослужбовець

У пресслужбі Оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергове порушення перемир’я з боку противника, яке призвело до поранення українського військовослужбовця.

Він зазнав осколкового поранення від обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, його стан здоров’я задовільний, мовиться в повідомленні. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Ні про які дії українських військ у відповідь на цей обстріл не повідомлено. Також не вказане місце, де сталося поранення.

Раніше 26 квітня в пресслужбі Об’єднаних сил повідомляли про шість порушень противником режиму припинення вогню з початку доби і станом на 17-у годину, на той час бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

У тому повідомленні мовилося, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частину Донецької області і визнані в Україні терористичними, нових повідомлень про події вечора не подавали.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 36 українських військовослужбовців (із них близько 29 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 20 квітня 33 військовослужбовці ЗСУ загинули «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду; після тієї дати внаслідок обстрілу загинув іще один військовий. У це число також не входять можливі втрати інших силових структур.