Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 26 квітня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат серед особового складу ОС внаслідок обстрілів немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» даних про обстріли в районі захоплених сепаратистами територій немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.