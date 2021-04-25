Бойовики застосовували міномети та гранатомети на Донбасі 25 квітня – ООС

Контрольовані Росією сили три рази порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Жоден український військовий не постраждав.

«Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 25 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.