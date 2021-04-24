Військові продовжують тримати оборону на підступах до Донецька – фоторепортаж

Попри загострення, яке простежується на Донбасі, українські військові продовжують тримати оборону. На позиціях під Донецьком, як кажуть військові, – завжди гаряче. Вони розповідають, з боку російських гібридних сил прилітає все: від стрілецької зброї до ствольної артилерії.

Останнім часом, зазначають солдати, бойовики активізувалися і не соромляться «працювати» серед білого дня.

Станом на 7:00 24 квітня у штабі ООС зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: у районі Троїцького бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, повідомили у пресцентрі.

Бойових втрат серед українських військових за минулу добу і від початку доби 24 квітня немає, зауважили у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її, зазначають у штабі ООС, російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, наголошують у штабі ООС, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.