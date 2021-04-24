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24 квітня 2021, Київ 18:17
Фотогалереї

Військові продовжують тримати оборону на підступах до Донецька – фоторепортаж

Попри загострення, яке простежується на Донбасі, українські військові продовжують тримати оборону. На позиціях під Донецьком, як кажуть військові, – завжди гаряче. Вони розповідають, з боку російських гібридних сил прилітає все: від стрілецької зброї до ствольної артилерії.
Останнім часом, зазначають солдати, бойовики активізувалися і не соромляться «працювати» серед білого дня.
Станом на 7:00 24 квітня у штабі ООС зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: у районі Троїцького бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, повідомили у пресцентрі.
Бойових втрат серед українських військових за минулу добу і від початку доби 24 квітня немає, зауважили у штабі ООС.
Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її, зазначають у штабі ООС, російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, наголошують у штабі ООС, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.
Як повідомило управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.
Війна війною, а буденне життя ніхто не скасовував. Військові між позиціями пересуваються виключно у елементах особистого захисту. Це &laquo;залізне правило&raquo;, кажуть, яке вберегло життя не одного військового
1 Війна війною, а буденне життя ніхто не скасовував. Військові між позиціями пересуваються виключно у елементах особистого захисту. Це «залізне правило», кажуть, яке вберегло життя не одного військового
Тим часом бойові позиції військових, кажуть вони, потребують дообладнання після зимового періоду. Так чи інакше, бойові дії тривають, а окоп &ndash; надійне укриття. Як кажуть солдати, &laquo;чим глибше закопався, тим живіший будеш&raquo;
2 Тим часом бойові позиції військових, кажуть вони, потребують дообладнання після зимового періоду. Так чи інакше, бойові дії тривають, а окоп – надійне укриття. Як кажуть солдати, «чим глибше закопався, тим живіший будеш»
Військовий перепочиває в окопі
3 Військовий перепочиває в окопі
За словами солдатів операції Об&rsquo;єднаних сил, на позиціях за противником слід стежити &laquo;24 на 7&raquo;. Обстріл може розпочатися у будь-яку секунду. Так, розповідають, відбувалося уже неодноразово на цьому напрямку
4 За словами солдатів операції Об’єднаних сил, на позиціях за противником слід стежити «24 на 7». Обстріл може розпочатися у будь-яку секунду. Так, розповідають, відбувалося уже неодноразово на цьому напрямку
Першими відчувають небезпеку тварини, кажуть вояки. На позиції &ndash; їх завжди багато. Це &ndash; як і собаки, так і коти. Всі вони для бійців як і психологічна терапія, так і вісники бойових дій
5 Першими відчувають небезпеку тварини, кажуть вояки. На позиції – їх завжди багато. Це – як і собаки, так і коти. Всі вони для бійців як і психологічна терапія, так і вісники бойових дій
Найбільш небезпечний момент &ndash; ніч, пояснюють бійці. З настанням сутінок, пояснюють, лінія зіткнення прокидається
6 Найбільш небезпечний момент – ніч, пояснюють бійці. З настанням сутінок, пояснюють, лінія зіткнення прокидається
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Бійцям доводиться ховатися в укриття
8 Бійцям доводиться ховатися в укриття
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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