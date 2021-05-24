Але підтримують Україну і багато інших країн. Донбас Реалії звернулися до частини з них з питанням – як вони допомагають українській армії? Що Київ отримав після початку війни на Донбасі? І на що може розраховувати в найближчому майбутньому?
Як Захід допомагає українській армії?
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