«Повзуча окупація»: Росія загрожує українським портам на Чорному морі

На цьому тижні в порт Одеси зайшов патрульний корабель військово-морських сил Великої Британії. Тут моряки королівського флоту проведуть спільні навчання з українськими колегами. Це вже другий візит кораблів НАТО в Одесу за останні два тижні. Раніше, в українському порту побував американський фрегат Берегової охорони.

З чим пов'язана така активність країн альянсу в Чорному морі? Яка загроза з боку Росії нависає над портами регіону і чи зможе Україна уникнути повзучої окупації на морі?



Візити іноземних кораблів в Україну викликали гостру реакцію з боку Росії. Так, під час спільних навчань української морської охорони і корабля США в Чорному морі, їх постійно супроводжували катери ФСБ. За заявами прикордонників, росіяни порушували міжнародне морське право: небезпечно маневрували і озвучували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх.

Це така стратегія. Без втручання в бойові дії пгарантувати безпеку України, шляхом заходу своїх кораблів в порт

Патрульний корабель ВМС Великобританії Trent пришвартувався в порту Одеси 18 травня. Спільні тренування з українськими моряками триватимуть до червня. Це вже другий подібний візит кораблів НАТО за останні два тижні. Раніше в Одесу заходив фрегат берегової охорони США Hamilton.

«Це у них така стратегія, скажімо так, гібридна. Без втручання в бойові дії певним чином гарантувати безпеку України, шляхом заходу своїх кораблів в порт. Тобто, якщо напад відбувається, наприклад, на Одесу, то відбувається напад і на ту державу, військові кораблі якої перебувають в цьому порту», – пояснює керівник воєнних програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

Це все закінчиться тим, що через рік, два, чи три ФСБ буде хазяйнувати в акваторіях портів Одеси, Маріуполь, Бердянськ

За даними Українського інституту морського права і безпеки, після окупації Криму, Україна втратила контроль над трьома чвертями своїх морських територій, а це сто тисяч квадратних кілометрів. У квітні Росія під приводом військових навчань відразу на півроку перекрила три ділянки в Чорному морі. Одна з них в районі Керченської протоки, що унеможливило прохід в Азовське море військових кораблів України та інших країн.

«Захід використовує (формулювання – ред.) «maritime creeping occupation» – тобто, саме морська повзуча окупація. Коли ми щось там думаємо, які теорії нам застосувати, щось робити чи не робити, росіяни дуже системно та наполегливо діють. Це все закінчиться тим, що через рік, два, чи три ФСБ буде хазяйнувати в акваторіях портів Одеси, Маріуполь, Бердянськ і так далі», – говорить директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко.

Однією з головних загроз для України в Чорному морі називають можливу блокаду великих торговельних портів кораблями російського флоту. Сил та засобів для схожої операції у РФ в регіоні достатньо. Необхідні умови вже створені. І як пояснюють експерти, випадку реалізації такого сценарію, удар по економіці країни буде вкрай болісним.

Морські порти – це частина морської економіки нашої держави. І якщо вони будуть заблоковані, то наслідки будуть просто катастрофічними.

Чотири з п'яти найбільших українських морських портів працюють через Чорне море. Це три порти так званої «великої Одеси» – Чорноморський, Південний і Одеський, а також Миколаївський. Тільки Південний в 2020 році обробив понад шістдесят мільйонів тон вантажів. Всього ж через морські порти України проходить більш як половина всього українського експорту.

«Морські порти – це, скажімо так, частина морської економіки нашої держави. І якщо вони будуть заблоковані, то наслідки будуть просто катастрофічними. Увесь Одеський регіон, там більша частина населення, вона прямо чи опосередковано живе з морської економіки. Там порти розташовані, інші підприємства морського транспорту», – пояснює Богдан Устименко.



Після окупації Росією Криму для безпечного проходу комерційних суден в українські порти Чорного моря залишилася 50-кілометрова смуга між островом Зміїний і буровою установкою «Таврида». Платформа з 2014 року також перебуває під контролем Росії.



І в разі захоплення невеликого острова в Чорному морі, росіяни можуть взагалі перекрити доступ до портів. На думку ексзаступника штабу ВМС України Андрія Риженка, така операція не потребує значних сил.

«На швидкохідних катерах типу їхніх «Раптор», висаджується група «Вагнера» 30 осіб. Беруть під контроль острів. Через дві години представник Росії в ООН доводить до шановної аудієнції листа голови місцевої ради острова Зміїний, що вони хочуть приєднатися до РФ. А Росія каже – все, вони під нашим контролем. У них там «народна республіка» якась Зміїна і так далі», – моделює можливий розвиток події Риженко.

Зараз час реагування дуже великий – доба

Острів Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х. Зараз тут служать тільки прикордонники. Ускладнюється оборона також розташуванням території на значній відстані від українських портів.

«Є сенс зменшити часові характеристики доставки туди груп швидкого реагування наших – морської піхоти, чи морського спецназу. Зараз час реагування дуже великий – доба. Тому що кораблики наші ходять дуже повільно. Можна вертольотом попробувати. Але ви ж розумієте, що вертоліт при підході до острова – це дуже легка мішень», – говорить ексзаступник штабу ВМС України Андрій Риженко.



Втім, як зазначають фахівці, для блокади українських портів, не обов'язково контролювати сам острів. Перекрити прохід до Одеси росіяни можуть і кораблями. Сил РФ в регіоні для проведення такої операції цілком достатньо.

«Достатньо на якірних стоянках чи на патрулюванні виставити 4-5 кораблів, які будуть здійснювати ротацію, а інші будуть в пункті постійного базування в готовності до застосування для посилення, для нанесення ударів у випадку загрози. Зазвичай їм задається на бойове патрулювання якийсь маршрут, певний район. Командир має свободу дій, тобто, він може дрейфувати, може стояти на якорі, може здійснювати певні маневри», – пояснює керівник воєнних програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

А ось протидіяти такій операції Україні поки що буде вкрай складно, визнає Лакійчук.

«У нас недостатня кількість кораблів носіїв ударної зброї. І недостатня кількість авіації, яка може бути застосована як протикорабельна. Тобто, засобів для боротьби на морі, ударних засобів, у нас дуже великий брак. Навіть говорити про якесь співвідношення сил – немає сенсу»​.

Україна повинна мати можливість самостійно контролювати і захищати свої морські права і територіальну цілісність

У 2021 році склад ВМС України повинні поповнити ще три патрульні катери класу Island. Цього разу Сполучені Штати передадуть техніку з озброєнням на борту. А вже до кінця 2022 в військово-морських силах чекають на перший бойовий катер Mark VI. Усього, в межах допомоги від США Україна може розраховувати на вісім таких катерів.

«​Я думаю, що це найбільш важлива ініціатива. Україна повинна мати можливість самостійно контролювати і захищати свої морські права і територіальну цілісність. Мені здається, за останні кілька років, мабуть з 2017, в питанні продажу і надання військового обладнання було зроблено багато. Україна, наприклад, отримала катери берегової охорони і цей процес потрібно прискорювати. Я вважаю, що це найважливіше – допомогти Україні в тому, щоб вона могла особисто бути присутньою в своїх водах», – зазначає старший науковий співробітник аналітичного центру Heritage Foundation з питать військово-морських озброєнь Брент Седлер.



Водночас, в аналітичному центрі вважають, що США повинні надати Україні більше техніки. Оптимальними для подальшого постачання тут вважають катери класу Cyclone. Вони почали надходити на американський флот на початку 1990-х. Довжина катера – 50 метрів, розвиває швидкість до шістдесяти кілометрів на годину. На борту встановлені по дві 25-міліметрові артилерійські установки. Окрім цього, катери можуть озброювати протикорабельними ракетами.

«​Флот Сполучених Штатів збільшується і потребує заміни кораблів. Зокрема, патрульні катери було вирішено вивести зі складу військово-морських сил. Тобто, вони є в наявності і доступні для передачі. І не тому, що занадто старі або технічно несправні, просто нам потрібні інші кораблі, які будуть вирішувати зовсім інші завдання. Це один аспект. Ще один – катери берегової охорони, про які ми говоримо, вони невеликі і у них мілка осадка. А можливість проходу в Азовське море і порт Маріуполя – це ключовий момент. У вас не повинно бути обмежень в роботі на мілководді», – додає Седлер.



Також у Великій Британії заявили про готовність надати кредит на півтора мільярди доларів для побудови восьми ракетних катерів для ВМС України. А ось контракт з Туреччиною на корвети АDA, про які заявило Міноборони в минулому році, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко вважає передчасним. Зараз, на його думку, в України недостатньо грошей для фінансування таких проєктів, а першочергові завдання на морі цілком успішно можна вирішувати і без корветів.